شكرا لبحثكم عن خبر وزير يمني تعليقا على المظاهرات: إلا مصر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعترض وزير في الحكومة الشرعية على الأحداث التي تجري في مصر عقب خروج مظاهرات في عدة محافظات تطالب برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال وزير الدولة عبدالغني جميل في منشور له على "فيسبوك" رصده "المشهد الخليجي": "إلا مصر اللهم احفظ مصر لأن مصر وطن من لا وطن له".

ويعتبر تصريح الوزير هو التصريح الثاني لمسؤول حكومي يمني، بخصوص تطورات الأوضاع في مصر، حيث أكد غمدان الشريف السكرتير الصحافي في رئاسة الوزراء، بأن مصر ستتجاوز كل الصعوبات والمؤامرات.

وقال الشريف في تغريدة على "تويتر" رصدها "المشهد الخليجي"، بأن مصر ستتجاوز كل الصعوبات والمؤامرات والتحديات بحكمة وحنكة قائدها الرئيس السيسي وجيشها الوطني ووعي الشعب المصري.

وأضاف: " رسالة إلى أهل مصر مجرد النظر في البلدان التي من حولكم تجعلكم تساندون رئيسكم وحكومة بلادكم وترفضون الفوضى والعنف".

وشهدت الساعات الماضية وخروج مظاهرات في عدة محافظات تطالب برحيل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كما تصدر وسم #ميدان_التحرير قائمة الترند حاليا في مصر والثاني عالميا.