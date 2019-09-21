شكرا لبحثكم عن خبر ما الذي يعنيه فرض عقوبات أمريكية على البنك المركزي الإيراني؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كما كان متوقعاً -مع شكوك- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على البنك الوطني (المركزي) الإيراني. ولم يقدم ترامب تفاصيل أخرى بشأن العقوبات.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن البنك هو آخر مصدر أموال لطهران.

وبينما كان ترامب وجه الخزانة الأمريكية الأربعاء بتشديد العقوبات، ما يعني استخدام خيار الحصار الاقتصادي، نقلت فورين بوليسي (السياسة الخارجية) عن بعض الخبراء قولهم "إن هذه الخطوة هي استجابة ضعيفة للهجمات الإيرانية على النفط السعودي".

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وقال برايان أوتول لفورين بوليسي، وهو خبير سابق في وزارة الخزانة الأمريكية في مجلس الأطلسي، إن أحد الخيارات التي يمكن أن تستكشفها إدارة ترامب هو معاقبة البنك المركزي. البنك المركزي الذي يتعامل مع التجارة الإنسانية لإيران. وهذه قد تعني معاقبة تجارة السلع الاستهلاكية التي بقيت حتى الآن خارج العقوبات والحصار الاقتصادي.

وتضيف المجلة "لم يتم استكشاف خيار الحصار الاقتصادي الافتراضي. من الناحية الاقتصادية، هذا هو ما يواجهه النظام".

بالنسبة لإدارة ترامب، وفقا لهذا السيناريو، وفيما عدا العمل العسكري، سيكون الرد الاقتصادي الكبير الوحيد المتبقي هو فرض حظر ثانوي شامل للعقوبات قد يصل إلى حد الحصار الاقتصادي الافتراضي لإيران - أي حظر على الدول أو الشركات التي تتعامل فعليًا مع إيران من التعامل مع الولايات المتحدة، حتى في مناطق مثل المساعدات الإنسانية المسموح بها اسميا.