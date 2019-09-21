شكرا لبحثكم عن خبر التحالف: الحوثي مستمر في تعطيل دخول السفن للحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، استمرار منح التصاريح لجميع السفن المتوجهة إلى الموانئ اليمنية.

وأشار إلى استمرار الميليشيات الحوثية في تعطيل دخول السفن لميناء الحديدة. وأوضح التحالف أن ميليشيات الحوثي تعطل دخول السفينتين (TOROS M, LE RUBY) المحملتين بمواد غذائية.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف أنه بدأ تنفيذ عملية عسكرية نوعية شمال محافظة الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة، مطالبا المدنيين بالابتعاد عن المواقع المستهدفة حرصاً على سلامتهم.

وأفاد بتدمير أربعة مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد والألغام البحرية، وهو ما سيسهم بحسب التحالف في ضمان سلامة حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية جنوب البحر الأحمر.

كما أكد أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مشدداً على أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية.