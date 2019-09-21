حزب الإصلاح يواصل الحشد العسكري في شبوة وسط أخونة للوظائف

السبت 21 سبتمبر 2019

حزب الإصلاح

كتب الخليج 365

أكدت مصادر محلية استمرار حزب الإصلاح في الحشد العسكري إلى محافظتي شبوة وأبين، بالترافق مع حملة شرسة ومتسارعة لإقالة المناهضين لهيمنة مشروع الإخوان السياسي في الجيش الوطني .



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وأشارت إلى ان شبوة تشهد تعيين قيادات موالية للإصلاح في مفاصل الجيش استباقا لأي اتفاق قد يفضي إلى إعادة هيكلة الجيش.

ونقلت صحيفة العرب عن المصادر، أن قرارات إقالة بالجملة في مؤسسات الجيش والأمن والسلطة المحلية وإحلال عناصر من حزب الإصلاح بدلا عنها صدرت مؤخراً وتضمنت القرارات تعيين قيادات عسكرية في ألوية المشاة الجبلي وألوية المشاة البحرية، ومؤسسات التعليم والنفط والغاز والأجهزة الأمنية.

وشهد الخطاب السياسي والإعلامي في الشرعية اليمنية خلال الأيام الأخيرة تصاعدا ملموسا لخطاب التحريض ضد التحالف العربي بقيادة السعودية والتلويح بتحالف جديد من تركيا وقطر في حال أصر التحالف على إعادة التوازن لمؤسسات الشرعية ومنع هيمنة تيار واحد عليها بشكل كامل.