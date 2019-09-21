قيادي في الإنتقالي : لازالت قطر حتى اليوم تمارس نفس الدور التخريبي

السبت 21 سبتمبر 2019

تميم

أكد القيادي في المجلس الإنتقالي الجنوبي المقيم في الخارج، أحمد عمر بن فريد أن قطر لازالت حتى اليوم تمارس نفس الدور التخريبي في المنطقة .



وقال بن فريد في تغريدة له بتويتر، "لو احصينا حجم الدمار وعدد الضحايا البشرية في مختلف الدول التي شهدت ما يسمى ب"الربيع العربي" الممول من قطر لتنفيذ أجندة الإخوان لفاقت الخسائر جميع حروبنا مجتمعة مع إسرائيل" .

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وأضاف "ولا زالت قطر حتى يوم تمارس نفس الدور التدميري ما يطرح سؤال منطقي" .. متسائلاً "ألا يحق لهذه الدول أن ترد بالمثل على قطر؟" .

وفي تغريدة أخرى قال بن فريد، "حينما قلنا بأن هجمات ما يسمى بجيش الشرعية تجاه الجنوب هو مشروع إخواني بحت يخدم قطر وتركيا حتى وإن أتى تحت غطاء شرعية هادي ،خرج علينا البعض معترضا ومتهما لنا في أرضنا بالتمرد" .

وتابع "واليوم راقبوا دور الإخوان في مصر مرة أخرى حتى تدركوا حجم المخطط الذي لا يفرق بين هذه الدولة أو تلك".