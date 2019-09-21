عاجل.. القبض على 3 مواطنين يمنيين بميدان التحرير بالقاهرة

السبت 21 سبتمبر 2019
قال مُلحق شئون المغتربين بالسفارة اليمنية بالقاهرة إبراهيم الجهمي، اليوم، إنه تم القبض على ثلاثة مواطنين يمنيين يوم أمس وهم يتجولون بالقرب من التظاهرات التي اندلعت بميدان التحرير.
وكتب في منشور له عبر “فيس بوك” رصده “الخليج 365” : “برغم التحذيرات التي اطلقناها للاسف تم القبض على ثلاثة مواطنين يوم امس وهم يتجولون بالقرب من تجمعات بميدان التحرير”.
واندلعت تظاهرات أمس في أنحاء متفرقة بمصر، وذلك بعد دعوات جماعة الإخوان للتظاهر من أجل هدم استقرار الدولة المصرية.
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