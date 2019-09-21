منتدى أبناء حضرموت يساند "البحسني" في قراراته الأخيرة

السبت 21 سبتمبر 2019

البحسني

كتب الخليج 365

أعلن منتدى ابناء حضرموت عن تاييدة ومساندته لمطالب وقرارات محافظ حضرموت الصادره والمتعلقة باستعادة حقوق حضرموت.



ويؤكد المنتدى وقوفه ونهجه القائم منذ تأسيسه على الوقوف مع مطالب حضرموت ويذكر بوقوف اعضائه منذ ست سنوات وقفه تضامنية مع الهبه الحضرمية التي كانت الشعلة لاستعادة حقوق حضرموت في الوقت الذي تكالبت القوي علي وادها والقضاء عليها ولكن ارادة حضرموت كانت اقوي.

وتحقق خلال الفترة الماضية بتكاتف اهل حضرموت حول سلطتهم جزء من المطالب فنفخر بنخبتنا الحضرمية التي حققت الانتصار علي قوي الظلام والامن والامان ورفعت الكثير من الظلم الواقع على ابناء حضرموت فبعد ان كانت النقاط العسكرية في الطرقات تمثل كابوس تحولت الي مصدر للفخر بوجود ابنائنا عليها و بدات بالرغم من ظروف الحرب الاستثمارات تعود الى حضرموت وتملكنا قرارانا فمن النخبة الي التعليم و الصحة والطرقات واصلاح منظومة الكهرباء والمياه والعمل جاري لولا المنغصات والحرب غير المعلنة علي حضرموت.

ويؤكد اعضاء المنتدى دوما وقوفهم مع اهلهم وقيادتهم لتحقيق مطالبهم المشروعة رافضين الانجرار لاي طرف سياسي ونؤكد علي وجوب تحقيق كل مطالب حضرموت وتحرير وادي حضرموت واعادته الى اهله بتنفيذ كل القرارات السابق اتخاذها واتخاذ قرارات تمكن ابناء حضرموت من ادارة شئونهم وان كان الصبر هو من باب تغليب الحكمة ولكن للصبر نهاية

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فعدم الايفاء بتسديد مرتبات منتسبي المنطقة العسكرية الثانية وتسديد مديونية الكهرباء وتمويلها بالمشتقات النفطية وتنفيذ توجيهات الرئيس بانشاء محطة غازية ورفض البنك المركزي رفد المحافظة بالسيولة، وهي امور تدخل في صميم اعمال الحكومة ويجب الا تعتبر من حصة حضرموت النفطية وتعطيلها يعتبر بمثابة اجراء عنصري مرفوض.

وقال البيان ان حصة حضرموت النفطية لابد ان ترتفع، وتتوجه الي المشاريع التنموية التي تحقق التوازن، وتعيد لحضرموت بنيتها التحتيه التي حرمت منها حتى تتساوي مع المحافظات الاخرى ونرفض الوقوع في خديعة صرف حصة حضرموت في الواجبات الحكومية.

وعليه فان اعضاء منتدى حضرموت، يؤيدون ويباركون كل الخطوات التي اتخذها اللواء فرج سالمين البحسني ابن حضرموت الاصيل المكافح صاحب المواقف الحاسمة ومعه الي ان تنال حضرموت كافة حقوقها المشروعة بلا اي انتقاص.

صادر عن منتدى ابناء حضرموت

٢١ سبتمبر ٢٠١٩