تغطية حصرية.. لحفل فني يحييه نجم حضرموت “هيثم الحضرمي“ بالمكلا

السبت 21 سبتمبر 2019

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كتب عبدالله الشادلي - تصوير: بكر محسن

اختتمت يوم الجمعة 20 سبتمبر/أيلول الجاري، فعاليات ورشة "أساليب التعانل مع ريشة العود"، ودورة "أساسيات العرف على الآلات الموسيقية"، مع المدرب الشاب وعازف العود المحترف "هيثم الحضرمي"، بقصر السلطان القعيطي بمدينة المكلا.



وقدم المتدربون قطعة موسيقية شملت معزوفات تراثية بنكهة العلم في فنون الموسيقى، أداها عازف العود الشاب هيثم الحضرمي.

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واكد رئيس جمعية فناني حضرموت محمد أنور عبدالعزيز، في حديث خاص مع “الخليج 365“ أن الفن في المحافظة، يعاني من جمود مروع لسنوات طويلة؛ نتيجة للإهمال والصراعات السياسية التي فرضت نفسها على البلاد.

وأضاف أن هذه الإنطلاقة كانت موفقة للغاية، حيث اكتسب المتدربون خلال الدورة التي استمرت لمدة 10 أيام أسس ومبادئ العزف بشكل علمي سليم، وستمكنهم من شق طريقهم في العزف على الآلات التي تعلموها في زمن قياسي.

وقال العازف هيثم الحضرمي في حديث خاص مع “الخليج 365“ إنه تم تعليم العازفين المتمكنين التقنيات الحديثة لأساليب الريشة على العود، وطرق العزف الجماعي .. مضيفا أن المتدربين خضعوا لتمارين مكثفة على كل من آلة العود، والكمان، والجيتار، والبيانو.