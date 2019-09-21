وصول باخرة محملة بوقود لمحطات الكهرباء إلى ميناء مصافي عدن

السبت 21 سبتمبر 2019

مصافي عدن

كتب الخليج 365

قالت مصادر ملاحية، أن باخرة وصلت إلى ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن محملة بـ58 الف طن متري من مادة الديزل مخصصة لمحطات الكهرباء .



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وذكرت المصادر، أن باخرة الوقود بي دبليو كورن بورج وصلت مساء أمس إلى غاطس ميناء الزيت ومن المتوقع دخولها اليوم وبدء تفريغ الحمولة إلى خزانات شركة مصافي عدن .

والاربعاء الماضي، كشفت مصادر جنوبية، لـ(الخليج 365) عن نجاح المجلس الإنتقالي الجنوبي في توفير شحنة وقود لمحطات توليد الكهرباء في العاصمة عدن، وذلك للمرة الثانية بعد توفير شحنة مماثلة منتصف أغسطس الماضي .

وقالت المصادر، في تصريحها الذي إنفرد به الموقع، أن الشحنة المحتمل وصولها خلال الأيام القادمة يبلغ حجمها 58 الف طن متري من مادة الديزل .. مشيرة إلى أن هذه الشحنة تم توفيرها على الرغم من المحاولات المستمرة لمسؤولين في مكتب هيئة رئاسة الجمهورية منع المجلس من شراء أي شحنات .