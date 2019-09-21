الاكثر مشاهدة - عــــــــــاجل : وزير الخارجية الجديد يحسم الأمور بشأن مشاركة الإمارات في اليمن ويوجه صفعة مؤلمة لـ‘‘محمد بن زايد’’

شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : وزير الخارجية الجديد يحسم الأمور بشأن مشاركة الإمارات في اليمن ويوجه صفعة مؤلمة لـ‘‘محمد بن زايد’’ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - في اول تصريح له قال وزير الخارجية محمد عبدالله الحضرمي ان من أولويات عملنا حسم الإشكاليات المتصلة بملف التحولات السلبية المتصلة بالموقف الاماراتي .
وتابع الحضرمي : لقد آن الأوان لأن تدرك الامارات بان مشاركتها تمت بطلب من الشرعية وأن أي دعم إماراتي خارج إطار الشرعية لن يكون مقبولا بالمطلق.
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