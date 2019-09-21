شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة قاسية لـ‘‘ سعود القحطاني ’’ في ذكرى اغتيال خاشقجي.. شاهد ما حدث له الساعات الماضية .. وابن... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تطور مثير للأحداث المتعلقة بواقعة اغتيال الصحفي السعودي الشهير جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول ، فوجئ متصفحوا موقع "تويتر" الأشهر خليجيا ، بغلق الموقع، لحساب المستشار الملكي السعودي السابق سعود القحطاني، بعد نحو عام من إقالته بسبب الاشتباه بضلوعه في قتل الصحافي جمال خاشقجي الذي كان يعمل في صحيفة واشنطن بوست.

وكان خاشقجي قد قتل داخل القنصلية السعودية باسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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وكانت القضاء السعودي قد وجه الاتهام رسميا إلى القحطاني بالإشراف على اغتيال خاشقجي رفقة مجموعة من عناصر الاستخبارات السعوديين في القنصلية السعودية بتركيا خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي، وجاء الاتهام بعدما كانت الرياض تنفي بشدة أي دور لها في هذه الجريمة التي هزت الرأي العام الدولي.