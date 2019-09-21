شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: أول رد للسعودية على مبادرة الحوثي بوقف إطلاق الصواريخ والطائرات على المملكة وبن سلمان يوجه رسالة طارئة لليمنيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - في أول رد على إعلان الحوثي بوقف اطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية وجه نائب وزير الدفاع السعودية الأمير خالد بن سلمان دعوة هامة لليمنيين. وقال بن سلمان في تغريدات على صفحته بتويتر قبل دقائق من الان ـ رصدها محرر "يمن الغد": على أبناء اليمن والشعوب العربية، بكافة مكوناتها دون استثناء، ان تعي ان نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته لا لحماية دولهم وشعوبهم". جديد الحدث أونلاين: Advertisements وأضاف في تغريده أخرى: يدعي نظام طهران أنه يحمي المستضعفين ونراه اليوم يتغطى بشكل رخيص وجبان بال“مستضعفين” لحماية بقاءه وأمنه". وتابع بن سلمان في تغريده ثالثة" تأبى مروءة العرب، إلا ان يتحمل المرء (والدول) المسؤولية ويواجه التحديات برأس مرفوع، ولا يلقي المسؤولية على غيره، بأي حال من الأحوال، خاصة من هم اقل من حيث الحجم والقوة".

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