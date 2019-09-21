شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الكشف عن محادثات سعودية حوثية في مسقط ستقلب الطاولة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف مصادر رفيعة عن محادثات سعوديه حوثيه تجري في مسقط ستقلب الطاولة هلى الجميع . المصادر قالت ان مبادرة قدمها المشاط منها الالتزام بعدم قصف السعودية وان ذلك من نتائجها جديد الحدث أونلاين: Advertisements

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