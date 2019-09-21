شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : وصول باخرة تقل 58 الف طن متري لمحطات كهرباء عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر اعلامية متاطبقة في العاصمة عدن ان باخرة الوقود بي دبليو كورن بورج التي تقل على متنها 58 الف طن متري من مادة الديزل الخاص بمحطات التوليد الكهرباء ستحل مشكلة الانقطاعات الطويلة المتكررة للتيار الكهربائي.
وقالت المصادر ان الباخرة وصلت مساء الجمعة الى الغاطس وتنتظر اذن الدخول الى ميناء الزيت وتوقع رسوها في ميناء الزيت اليوم السبت.
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