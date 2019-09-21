شكرا لبحثكم عن خبر نصرالله متوجها للسعودية والإمارات: الحرب على إيران ستدمركم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصر الله، إن هجمات "أرامكو" مؤشر على قوة محور المقاومة واستعداده للذهاب بعيدا في الدفاع عن نفسه، معتبرا أن الحرب على إيران ستعني تدمير السعودية.

ولفت نصر الله، اليوم الجمعة، إلى أن المواقف الدولية من هذه الهجمات أظهرت أن النفط أغلى من الدم، متوجها إلى السعودية والإمارات بالسؤال: "إذا كانت ضربة واحدة على منشآتكم قد أدت إلى ما أدت إليه فماذا عن نتائج ضربات أخرى؟".

وحذر نصر الله السعودية من المراهنة على الحرب ضد إيران، وحث الرياض والإمارات العربية المتحدة على وقف الحرب في اليمن بدلا من شراء المزيد من الدفاعات الجوية.

ودعا نصر الله في خطاب متلفز السعودية والإمارات إلى التعقل، وقال: "لا تراهنوا على الحرب ضد إيران لأنها ستدمركم. تعقلوا فاقتصادكم من زجاج ومنازلكم من زجاج".

وأضاف قائلا إن "ترامب الذي تراهنون عليه هو نفسه يستجدي لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني".

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وتابع أن منظومات الدفاع الجوية لا تجدي نفعا في مواجهة المسيرات وتكلفتها عالية جدا، معتبرا أن وقف الحرب على اليمن هو "أشرف للسعودية والإمارات من الإذلال الأمريكي".

وطالب نصر الله من يدين هجمات "أرامكو" بالتضامن مع الشعب اليمني في وجه حصاره.

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وتتهم الرياض إيران بالوقوف وراء الهجوم، لكن طهران نفت هذه الاتهامات.

المصدر: "رويترز" "العهد"