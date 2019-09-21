تسجيل 200 اصابة بوباء حمى الضنك في أبين

السبت 21 سبتمبر 2019

مرضى بحمى الضنك

كتب الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في محافظة أبين تسجيل 200 إصابة بوباء حمى الضنك في عدد من مناطق المحافظة.

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وأشار مصدر صحي في أبين أن أعداد مرضى حمى الضنك في تزايد مستمر، خصوصاً عقب هطول الأمطار في عدد من المناطق الوسطى التي شهدت تسجيل ارتفاع كبير في أعداد المصابين بالوباء .

وأضاف أن هناك حالات مصابة توفيت قبل وصولها إلى المستشفيات المراكز الصحية في المحافظة .. مؤكداً أن أن هناك تدهوراً كبيراً في الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في ظل شح الإمكانيات وقلة الأدوية اللازمة لمجابهة، مثل هذه الحالات الطارئة .

وناشدت السلطات الصحية في أبين وزارة الصحة والمنظمات الإغاثية سرعة التدخل من أجل تعزيز الجهود الصحية في أبين لمجابهة هذا الوباء القاتل.