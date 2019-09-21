سفارة اليمن تتكفل بنفقات نقل جثمان الكابتن الحاج إلى اليمن

السبت 21 سبتمبر 2019 السفارة اليمنية كتب الخليج 365 قالت سفارة اليمن لدى مملكة أسبانيا أنها ستتكفل بنفقات نقل جثمان الشهيد الكابتن هلال الحاج الذي توفي غرقاً خلال محاولته الهجرة إلى أسبانيا .

وقالت وزارة الخارجية في تغريدة لها بتويتر "بتوجيهات من فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء تم تكليف سفارة بلادنا في اسبانيا بالتكفل بجميع نفقات نقل جثمان الشهيد الكابتن هلال الحاج. نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأهل ومحبي الفقيد. وانا لله وانا اليه راجعون!" . وقالت مصادر إعلامية إن البطل اليمني الأولمبي لرياضة "الووشو كونغ فو" هلال الحاج، فارق الحياة غرقاً في مياه الأطلسي أثناء محاولته الهجرة إلى أسبانيا. Advertisements وبحسب المصادر فقد جرى استلام جثمان اللاعب من قبل السفارة اليمنية في إسبانيا. وسبق للحاج الفوز بأكثر من ميدالية ملونة على الصعيد العربي والاسيوي كما كان من ابرز اللاعبين في اليمن. وتسببت وفاة الحاج بصدمة في الوسط الرياضي اليمن بعد إعلان الخبر. وطالب كثير من الرياضيين وزارة الشباب بالاهتمام بأسرة الحاج وتقديم يد العون لها.

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