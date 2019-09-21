قطر تجمع نشطاء الإخوان في اليمن وليبيا للتظاهر ضد الإمارات في أوروبا

السبت 21 سبتمبر 2019

تميم

كتب الخليج 365 - خاص

كشفت مصادر دبلوماسية عن تحركات قطرية لتنظيم مظاهرات ضد الإمارات في أوروبا بمشاركة نشطاء تنظيم الإخوان المحظور في اليمن وليبيا .



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وذكرت المصادر، لـ(الخليج 365) أن قطر وجهت تنظيم الإخوان عبر فروعه في أوروبا بتنظيم مظاهرات لإستهدف التحالف العربي وعلى وجه الخصوص دولة الإمارات العربية المتحدة .. مشيرة إلى أن شعارات المظاهرات الإخوانية هو التنديد بإستهداف قوات الإصلاح على مدخل عدن الشرقي .

وأضافت المصادر، أن هناك عناصر متطرفة تشارك في هذه المظاهرات التي بدأت تشهدها عدد من العواصم الأوروبية .. لافتة إلى أن قطر ومعها تركيا تعهدت للإخوان بتوفير الدعم المالي والاعلامي لهذه الفعاليات التي سيتم تنفيذها في العديد من البلدان الأوروبية .

وتواصل قطر إٍستهداف دولة الإمارات إعلامياً عبر نشر التقارير المفبركة وتنظيم المظاهرات المناهضة بالتعاون مع تركيا وتنظيم الإخوان الذي يعتبر العدو الأول لدولة الإمارات .