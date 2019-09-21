شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الطريقه يدخل الخبراء الايرانيين الى اليمن ومن هذا المنفذ تفاصيل صادمه! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عليمه من قلب ميناء الحديده عن الكيفية التي يدخل بها القيادات العسكرية والخبراء الايرانيين واللبنانيين الى الاراضي اليمنيه وتدل هذه الطريقة المتبعه على خبث المتمردون ومن يدعمهم وذكر المصدر انهم ياتون على بواخر تجارية كبحاره ثم ينزلون في الميناء ولا يعودون كما انهم يحملون معهم حقائب كبيرة الحجم يعتقد المصدر انها تحوي اجهزه عسكرية حساسة وتسأئل المصدر هل يمكن للتحالف ان يتنبه الى مثل هذا الامر خصوصا وانها تتكرر بشكل مستمر. اخبار تهمك : Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بهذه الطريقه يدخل الخبراء الايرانيين الى اليمن ومن هذا المنفذ تفاصيل صادمه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.