شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يعلن ايقاف استهداف السعودية .. ويتقدم بمبادرة لإنهاء الحرب .. (بنودها) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، في مبادرة منهم على تحقيق السلام.

وفي كلمة متلفزة لرئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في صنعاء، مهدي المشاط، أعلن في إطار مبادرته، "وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف"،

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مضيفا: "ننتظر رد التحية بمثلها أو أحسن منها في إعلان مماثل بوقف كل أشكال الاستهداف والقصف الجوي لأراضينا اليمنية ونحتفظ لأنفسنا بحق الرد في حال عدم الاستجابة لهذه المبادرة".

وتابع وفقا لمتابعة شبكة "واتس نيوز": "نؤكد بأن استمرار الحرب لن يكون في مصلحة أحد بل قد يفضي إلى تطورات خطيرة لا نريدها أن تحدث مع كوننا على يقين من أن ضررها الأكبر لن يكون علينا وإنما على دول العدوان بالدرجة الأولى وبشكل أساسي ومباشر".

ودعا المشاط "دول العدوان"، في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية، "على نحو فوري إلى رفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي ووقف اعتراض السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة واحترام معاناة الشعب اليمني"،

مردفا: "قطعا للذريعة المثارة حول إيرادات ميناء الحديدة وحول ما يتوهمه تحالف العدوان من تهريب السلاح عبر الميناء نؤكد استعدادنا لتوريد الإيرادات إلى فرع البنك المركزي، وندعو لقاء ذلك إلى القيام بتغطية العجز وبما يحقق الوفاء بتسليم مرتبات الموظفين في عموم محافظات الجمهورية اليمنية، كما ندعو آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة إلى الالتحاق بعملها في الميناء، ونذكر بأننا سبق وأن أصدرنا قرارات ومطالبات متكررة بذلك حرصا منا على السلام والتخفيف من معاناة الشعب".