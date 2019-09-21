الاكثر مشاهدة - توكل كرمان تثلج صدور اليمنيين وتفعل ما عجز عنه كل السياسيين .. وتعلن النصر على قطر وتقدم مكافأة ضخمة لهؤلاء الأبطال الذين رفعوا رؤوس اليمنيين (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - منحت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان لاعبي المنتخب اليمني للناشئين هدية مالية نتيجة تعادلهم مع المنتخب القطر أمس الجمعة. ​​ ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​ Advertisements وقالت كرمان -في منشور بصفحتها على فيسبوك- "أُعِدُ تعادل فريقنا مع منتخب قطر فوزا عظيماً، ولذلك سأقدم هدية مالية متواضعة عبارة عن ثلاثة الف دولار لكل لاعب، مما حوشته من بدل حضوري قمة نوبل وبعض المؤتمرات". وأضافت "هي هدية رمزية لفريقنا العظيم الذين رفعوا رأس اليمن عالياً في هذه اللحظات". تعادل المنتخب اليمني للناشئين الجمعة مع نظيره القطري بهدف لمثله لكلا الفريقين داخل أراضي الأخير. وبهذا يحافظ المنتخب اليمني للناشئين لكرة القدم على صدارة المجموعة الخامسة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا للناشئين 2020، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام منتخب قطر.

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