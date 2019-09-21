شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن تعرف على أسباب اختيار الحضرمي وزير للخارجية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكدت مصادر حكومية أن تعيين السفير محمد الحضرمي وزير للخارجية جاء نظرا لأدائه خلال الأزمة مع الإمارات وانقلاب عدن. وأضافت المصادر أن من الاسباب التي دفعت إلى اختيار الحضرمي وزير للخارجية خلفا للوزير المستقيل خالد اليماني هو اعتراض الجانب السعودي على الترشيحات السابقة، وقال إن ذلك جعل الحضرمي خياراً أفضل ليكون وزيراً للخارجية. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وبقي منصب الوزير شاغرا منذ يونيو الماضي عقب تخلي اليماني عن المنصب الذي أمضى فيه عاما ونصف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسباب اختيار الحضرمي وزير للخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.