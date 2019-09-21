السبت 21 سبتمبر 2019 المعدت الثقيلة كتب الخليج 365 - متابعات تواصل جماعة الإخوان التابعة للشرعية إرسال تعزيزات عسكرية من محافظة مأرب باتجاه محافظة شبوة.

وذلك في إطار خطة إخوانية للحشد من أجل اقتحام محافظات الجنوب والعاصمة المؤقتة عدن. جدير بالذكر أن القوات المسلحة الجنوبية نفذت عدة عمليات نوعية استهدفت خلالها مليشيا الإخوان بعدة مناطق. Advertisements وقالت مصادر في وقت سابق، إن مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية تقوم بتهريب قياداتها البارزة الذين ينتمون إلى مأرب عبر طريق امحلحل بشبوة. وأضافت المصادر أن إجراءات مليشيات الإخوان الإرهابية تأتي لضمان عدم تعرض القيادات الإخوانية لضربات القوات المسلحة الجنوبية أو تعرضها للأسر. وأشارت المصادر، إلى أن ذلك يأتي بعد انسحاب عدد كبير من عناصر المليشيات الإخوانية الإرهابية قامت بالهرب عبر طريق ضيق بالمحفد. وتابعت المصادر أن عناصر تابعة لمليشيات الإخوان الإرهابية قامت بهروب جماعي من محافظة أبين باتجاه شبوة والبيضاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إخوان الشرعية يواصلون ارسال المعدات الثقيلة من مأرب إلى شبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.