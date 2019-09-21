مقاتلات التحالف

كتب الخليج 365

وذكر مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" أن العميد محمد عبده دغيش، أركان حرب محور محافظة البيضاء وسط اليمن، قتل وعدد من مرافقيه في غارة لطيران التحالف بمحافظة حجة.

وأوضح أن القيادي دغيش المكنى "أبو ثابت" عيّن منذ شهرين في منصبه الذي تقلده بعد أن عمل لأكثر من ثلاثة أعوام المسؤول الأمني في محافظة البيضاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع قائد عسكري بارز في جماعة الحوثي بغارة جوية في حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.