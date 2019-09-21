عاجل : انفجار الوضع الآن في أكبر دولة عربية .. وحالة ترقب وذهول يسود العالم ..ما الذي يحدث ؟

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - خرج المصريون مساء يوم الجمعة في تظاهرة شعبية بميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة مطالبين بتنحي الرئيس عبدالفتاح السيسي .

واعتبر مراقبون مصريون أن الخطوط الحمراء كسرت وأن الشعب المصري عاد ليسترد ارادته وحقه في تقرير مصيرة ومن يحكمه معتبرين ان خروج مظاهر ولو محدودة في اعداد المشاركين فيها يمثل البداية وان الفترة القادمة ستشهد زخما اكبر واكثر كثافة . جديد الحدث أونلاين: Advertisements وتمثل هذة التظاهرة اهمية بالغة للشعب المصري كونه بدأ يستعيد ثقته بنفسه ويتحدى كل آلات القمع والتنكيل التي يتبعها نظام عبدالفتاح السيسي ضد كل من يعارضه .

وتجدر الاشارة ان المتظاهرين خرجو إلى ميدان التحرير قبل الموعد المحدد للخروج الذي تم الاعلان عنه بانه ستكون الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة

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