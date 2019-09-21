شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عقوبة قاسية لـ‘‘سعود القحطاني’’ في ذكرى اغتيال خاشقجي.. شاهد ما حدث له صباح اليوم (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - في تطور مثير للأحداث المتعلقة بواقعة اغتيال الصحفي السعودي الشهير جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول ، فوجئ متصفحوا موقع "تويتر" الأشهر خليجيا ، بغلق الموقع اليوم الجمعة، لحساب المستشار الملكي السعودي السابق سعود القحطاني، بعد نحو عام من إقالته بسبب الاشتباه بضلوعه في قتل الصحافي جمال خاشقجي الذي كان يعمل في صحيفة واشنطن بوست. وكان خاشقجي قد قتل داخل القنصلية السعودية باسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكانت الأنباء قد تضاربت مؤخرا حول مصير القحطاني، الذي يعتبر على نطاق واسع أهم مساعد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، وذلك عقب اختفائه عن الأضواء الإعلامية والأوساط السياسية لعدة أشهر منذ أزمة مقتل خاشقجي، فبعد تسريبات على صفحات التواصل الاجتماعي تحدثت عن تسميم ولي العهد محمد بن سلمان القحطاني بهدف طمس دوره (الأمير) في جريمة اغتيال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا، تؤكد مصادر سعودية إلى استمرار القحطاني على قيد الحياة ولكن تحت إقامة إجبارية.

وكانت القضاء السعودي قد وجه الاتهام رسميا إلى القحطاني بالإشراف على اغتيال خاشقجي رفقة مجموعة من عناصر الاستخبارات السعوديين في القنصلية السعودية بتركيا خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي، وجاء الاتهام بعدما كانت الرياض تنفي بشدة أي دور لها في هذه الجريمة التي هزت الرأي العام الدولي. جديد الحدث أونلاين: Advertisements

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