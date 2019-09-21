شكرا لبحثكم عن خبر أول رد سعودي على مبادرة الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، رسالة إلى الشعب اليمني، بعد إعلان الحوثيين، وقف العمليات العسكرية ضد السعودية.

ودعا الأمير خالد بن سلمان في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر":" أبناء اليمن والشعوب العربية، بكافة مكوناتها دون استثناء، أن تعي أن نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته، لا لحماية دولهم وشعوبهم".

وأضاف بن سلمان: "تأبى مروءة العرب إلا أن يتحمل المرء (والدول) المسؤولية، ويواجه التحديات برأس مرفوع، ولا يلقي المسؤولية على غيره، بأي حال من الأحوال، خاصة من هم أقل من حيث الحجم والقوة".

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وقال بن سلمان أن " نظام طهران يدعي أنه يحمي المستضعفين، ونراه اليوم يتغطى بشكل رخيص وجبان بالمستضعفين، لحماية بقائه وأمنه".

وكان الحوثيين أعلنوا، مساء اليوم، عن وقف كافة العمليات العسكرية على السعودية، مقابل إيقاف الرياض عملياتها ضد الحوثيين في اليمن، داعين السعودية إلى الدخول في مفاوضات جادة.

وقال مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الاعلى للانقلاب "أدعو جميع الفرقاء من مختلف أطراف الحرب إلى الانخراط الجاد في مفاوضات جادة وحقيقية تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أي طرف من الأطراف".