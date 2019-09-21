مقتل ثاني أبرز قيادات مليشيا الحوثي الإيرانية في محافظة البيضاء

السبت 21 سبتمبر 2019

البيضاء

كتب متابعات_الخليج 365

أكدت مصادر صحافية مقتل ثاني أبرز قيادات ميليشيات الحوثي في محافظة البيضاء، المدعو العميد محمد عبده دغيش المكنى "أبو ثابت"، بغارة لتحالف دعم الشرعية.



وحسب المصادر، فإن غارة جوية لتحالف دعم الشرعية، استهدفت القيادي الحوثي أبو ثابت المعين من قبل الميليشيات الحوثية أركان حرب محور البيضاء، وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ، اليوم السبت.

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وأكدت المصادر مقتل القيادي الحوثي محمد دغيش مع عدد من مرافقيه جراء الغارة، التي استهدفتهم في محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وكانت ميليشيات الحوثي عينت دغيش مشرفاً أمنياً في محافظة البيضاء قبل أن تعينه لاحقاً أركان حرب محورها في البيضاء.