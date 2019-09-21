شكرا لبحثكم عن خبر ناشطة يمنية ثانية تفوز بلقب ملكة المسؤولية الاجتماعية لعام 2019 عربيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت الناشطة اليمنية عبير الامير من الحصول على لقب ملكة المسؤولية الاجتماعية لعام 2019م، بمبادراتها الموسومة بـ "مبادرة تعايش" ، عقب خوضها العديد من التحديات والمنافسات مع المتسابقات من مختلف دول العالم العربي، في البرنامج الذي نظمته حملة المرأة العربية في دبي.

وشاركت الامير في المرحلة الختامية للبرنامج 20 امرأة عربية، وهنَّ رئيسات مبادرات اجتماعية وإنسانية يتنافسن على التتويج بلقب ملكة المسؤولية الاجتماعية

وقد اختتمت المسابقة بفعاليات "ملتقى المبادرات الإنسانية" الذي نظمته حملة المرأة العربية والهيئة العربية للبث المشترك، بمشاركة ممثلين عن 14 دولة عربية في فندق الميدان بدبي.

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وفي حديث صحفي للمشهد اليمني مع الناشطة عبير الامير ، عقب فوزها قالت: " قدمت ملف مشاركتي في البرنامج منذ 3 سنوات وخضت منافسة مع 180 امراة عربية ومرت المسابقة بمراحل وفزت بجميعها حتى وصلنا الى 20 امراة عربية وفي هذا العام تم اختيار كل المشاركات بالفوز بلقب ملكة المسؤولية الاجتماعية

وقالت الامير انه وبعد فوز مبادرتها مع المبادرات الاخرى فانة تقرر منح المبادرة رخصة دولية

يذكر ان الناشطة اليمنية وردة بن سميط فازت ايضا الى جانب الامير بلقب ملكة المسؤولية الاجتماعية