شكرا لبحثكم عن خبر صنعاء تبتهج بزفاف أول شاب عربي بـ”الزي اليمني” (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداعى شباب العاصمة صنعاء، الى حضور حفل زفاف أول شاب من جنسية عربية بشارع حدة، أرتدى الزي اليمني.

وقالت مصادر محلية، حضرت العرس في تصريح الى "المشهد اليمني" أن الشاب الذي حضر شباب صنعاء لمشاركته فرحة زفافه هو سوري الجنسية، يدرس بكلية الطب- جامعة صنعاء وأهله كلهم في سوريا.

وأوضحت المصادر أن الشباب الذين حضروا عند العريس السوري عبدالرحمن درويش لمشاركته فرحته وإسعاده رقصوا "الدبكة" فيما رقص العريس الرقصة "اللحجية"، وكان الفنان يغني أغاني شامية، يمنية، ومصرية دون اعترض أو انزعاج من أحد.

ولفتت المصادر الى أن عدسات الهواتف والكاميرات كانت ضيقة ولم تتسع لأن تأخذ لقطة عريضة أو واسعة لمقدار السعادة والفرحة التي حولها.

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ونوهت المصادر بأن العريس أحس وقتها انه عريس "صنعاني" في حضرة شباب صنعاء، وشباب صنعاء أحسوا أنهم شباب "الشام" في عرس ابن سوريا، لتنتهي الزفة، ويتم تغطية رأس العريس بشال، كما هو الحال مع عرسان صنعاء، خوفاً عليهم من الجو البارد خارج القاعة التي تشتعل بالحماس، ليصعد العريس على سيارته، وشباب صنعاء يرافقونه بسياراتهم من أمامه ومن خلفه يزفونه الى منزله، في تمام التاسعة والنصف مساءً وموكب العريس عبدالرحمن درويش يمشي في شارع حدة بصنعاء، وشباب صنعاء يهتفون من نوافذ السيارات، درويش درويش.

وكان شباب صفحة "ايحين عرسك" اطلقوا دعوة لحضور زفة درويش قبل المغرب بساعة.

ويعد درويش ثاني عريس يتم زفافه وهو بعيدا عن أهله بعد زفاف، الشاب الاهدل، أبن الحالمة تعز، خلال الايام الماضية، بدعوة عبر "الفيسبوك".