شكرا لبحثكم عن خبر من هو احمد الفضلي محافظ البنك المركزي الجديد ...سيرة ذاتية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي مساء الخميس، القرار الجمهوري رقم 31 لسنة 2019، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور أحمد عبيد الفضلي، محافظاً للبنك المركزي. وهنا نستعرض موجزاً للسيرة الذاتية للدكتور أحمد عبيد الفضلي، محافظ البنك المركزي اليمني: مواليد محافظة ابين وينتمي الى قبيلة ال فضل كبرى قبايل ابين ونفس قبيلة الرئيس عبدربه منصور هادي وزيراً للتجارة و التموين و محافظ مصرف اليمن -( البنك المركزي ) قبل الوحدة في جنوب اليمن رئيسا مجلس إدارة البنك الاهلي اليمني . Advertisements في عام 2014 م ، عُين عضواً بمجلس الشورى نائباً لوزير المالية . شغل منصب وزيراً للمالية منذ العام 2016 م. وحاليا محافظا للبنك المركزي اليمني خلفا لحافظ معياد

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