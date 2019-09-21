شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعلنون إيقاف استهداف السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن الحوثيون، مساء اليوم الجمعة، و بشكل مفاجيء، وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة وبقية أشكال الاستهداف.

وقال رئيس المجلس السياسي الاعلى للانقلاب مهدي المشاط، في كلمة له:أنه "ينتظر رد التحية بمثلها أو أحسن منها في إعلان مماثل بوقف كل أشكال الاستهداف والقصف الجوي لأراضينا اليمنية ونحتفظ لأنفسنا بحق الرد في حال عدم الاستجابة لهذه المبادرة"، وفقا لما أوردته وسائل إعلام حوثية.

و أوضح المشاط في كلمته بمناسبة الذكرى الخامسة( لما اسماها) ثورة 21 سبتمبر، أنه و "تقديرا لجهود السلام والمساعي الخيرة المحلية والدولية وعلى رأسها جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، نعلن عن مبادرة لتحقيق السلام".

و دعا المشاط جميع الفرقاء من مختلف أطراف الحرب إلى الانخراط الجاد في مفاوضات جادة وحقيقية تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أي طرف حقناً للدم اليمني وحرصاً على ما تبقى من أواصر الإخاء وتغليباً للمصالح الوطنية العليا.

و تواصل مليشيا الحوثي حشد أتباعها ومؤيديها، في المناطق الواقعة تحت سيطرتها للاحتفال بالذكرى الخامسة لنكبة اليمن، الذي يصادف يوم غد السبت، 21 سبتمبر 2014، تاريخ اقتحام المليشيا للعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات وإسقاط الحكومة الشرعية التي تشكلت إثر اتفاق سياسي برعاية إقليمية ودولية.