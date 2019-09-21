عدن - ياسمين التهامي - عــاجل: ترامب يُشهر اليوم اول اوراق الحرب العالمية ويعلن هذا القرار الذي أسعد قيادة السعودية وازعج الايرانيين (تفاصيل)

2019/09/21 الساعة 06:18 صباحاً

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أقر فرض حظر على البنك المركزي الإيراني، وذلك على هامش حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض.

وقال ترامب أن الحظر الجديد يأتي على “أعلى مستوى”.

وكان ترامب قال في وقت سابق إنه أمر بفرض حظر جديد على طهران.

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ومنذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد أقرت الإدارة الأميركية حزمة من الحظر الإقتصادي ضد إيران طالت العديد من القطاعات، أبرزها قطاع النفط وشخصيات بارزة.

بدوره، قال وزير الخزانة الأمريكي إن “العقوبات” الأمريكية الأخيرة على إيران كبيرة جدا، مشيرا إلى فرض “عقوبات” أيضا على المؤسسة الوطنية للتنمية، وشركة تجارية، إضافة إلى البنك الوطني.

من جهة أخرى، قال دونالد ترامب، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الجمعة، في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول “الإجراءات العسكرية المحتملة ضد إيران”: أن “أسهل ما يمكنني القيام به هو إعطاء الأمر بتدمير 15 موقعا كبيرا مختلفا في إيران. وهذا من شأنه أن يكون يوما سيئا جدا بالنسبة إلى إيران. بإمكاني فعل ذلك، وكل شيء جاهز. لكنني لا أريد القيام بذلك في حال وجود فرصة لعدم اتخاذ هذا الإجراء”.

وتابع ترامب، متوجها إلى الصحفيين: “يمكنني فعل ذلك خلال دقيقة واحدة، مباشرة من هنا، من أجلكم، لكي تكون لديكم قصة كبيرة لكتابتها”.

وفي وقت سابق حذّر وزير الخارجية الإيراني من أن توجيه أي ضربة عسكرية لبلاده على خلفية هجمات ارامكو سيفجر حرباً شاملة.

وتابع: “عواقب توجيه ضربة عسكرية لإيران ستكون حربا شاملة، سيكون هناك الكثير من الضحايا لكننا لن نتهاون في الدفاع عن اراضينا، السعوديون يختلقون الامر بان الهجوم كان من ايران في حين أن اليمنيين أعلنوا مسؤوليتهم (في اشارة الى مليشيا الحوثي)”.

وفي السياق ذاته قال يحيى رحيم صفوي، مستشار خامنئي أن رد طهران على أي عدوان أمريكي سيكون من البحر المتوسط وحتى المحيط الهندي.