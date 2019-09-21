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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: أول تصريح لمسؤول يمني عن المظاهرات في مصر والمطالبة برحيل السيسي
في أول تصريح لمسؤول في الحكومة الشرعية اليمنية بخصوص تطورات الأوضاع في مصر، أكد غمدان الشريف السكرتير الصحافي في رئاسة الوزراء، بأن مصر ستتجاوز كل الصعوبات والمؤامرات.
وقال الشريف في تغريدة على "تويتر" رصدها "المشهد الخليجي"، بأن مصر ستتجاوز كل الصعوبات والمؤامرات والتحديات بحكمة وحنكة قائدها الرئيس السيسي وجيشها الوطني ووعي الشعب المصري.
وأضاف: " رسالة إلى أهل مصر مجرد النظر في البلدان التي من حولكم تجعلكم تساندون رئيسكم وحكومة بلادكم وترفضون الفوضى والعنف".
وشهدت الساعات الماضية وخروج مظاهرات في عدة محافظات تطالب برحيل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كما تصدر وسم #ميدان_التحرير قائمة الترند حاليا في مصر والثاني عالميا.
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