شكرا لبحثكم عن خبر إعلان جديد من ”التحالف” بخصوص دخول السفن الى الموانيء اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، استمرار منح التصاريح لجميع السفن المتوجهة إلى الموانئ اليمنية.

وأشار إلى استمرار مليشيا الحوثي في تعطيل دخول السفن الى ميناء الحديدة.

وأوضح التحالف أن المليشيا تعطل دخول السفينتين (TOROS M, LE RUBY) المحملتين بمواد غذائية.

وكان التحالف أعلن تدمير أربعة مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد والألغام البحرية، في عملية عسكرية شمال محافظة الحديدة؛ الامر الذي يسهم -بحسب التحالف- في ضمان سلامة حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية جنوب البحر الأحمر.

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