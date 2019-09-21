شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تحشد لنكبة ”سبتمبر” و باحث يمني يعلق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل مليشيا الحوثي حشد أتباعها ومؤيديها، في المناطق الواقعة تحت سيطرتها للاحتفال بالذكرى الخامسة لنكبة اليمن، الذي يصادف يوم غد السبت.

وبدأ التحشيد للفعالية مطلع الأسبوع الجاري، عبر عقال الحارات وخطباء المساجد، ومديري ومسؤولي مديريات صنعاء، ومدراء المدارس والجامعات الحكومية والخاصة.

و وصف الباحث، محمد عزان، 21 سبتمبر بأنها لم تكن هي النكبة الوحيدة التي تعرض لها اليمن في العَقْد الأخير؛ ولكنها كانت الأشد فتكاً والأسوأ أثراً والأكثر تدميراً لقِيَم الحياة والعيش المشترك.

وأوضح عزان في نشر على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، اليوم الجمعة، الى أنه منذ أيامها الأولى اتجهت نكبة 21 سبتمبر نحو إرهاب الفُرقاء السياسيين، فاحتلت مقرات الأحزاب وحاصرت منازل قادتها ولاحقت نشطاءها، وصادرت وسائل الإعلام.

ولفت إلى أن هذه النكبة دشنت بذلك مرحلة استبداد سياسي لا يقبل بشريك (يملك أمره)، ولا مكان فيه - حتى - للرأي الآخر، فضلاً عن الرأي المخالف.

جدير بالذكر أن 21 سبتمبر 2014 هو تاريخ اقتحام مليشيا الحوثي للعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات وإسقاط الحكومة الشرعية التي تشكلت إثر اتفاق سياسي برعاية إقليمية ودولية.

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