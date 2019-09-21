شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق حوثي على العملية التي أطلقها التحالف في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علقت مليشيا الحوثي الانقلابية، على العملية التي قادها التحالف العربي في الحديدة، الليلة الماضية.

وحذرت المليشيا من العملية، مشيرة إلى أنه سيكون لذلك تداعيات ونتائج كبيرة.

وقال وزير الإعلام في حكومة الحوثيين غير المعترف بها إن "إعلان دول التحالف عن عملية عسكرية بالحديدة يعد مخالفة صريحة لاتفاق السويد وتنصلا منه بشكل رسمي وهروب واضح من أي استحقاقات مترتبة على ذلك".

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وأضاف "هذا الإعلان يعد نتيجة للتواطؤ الأممي في الضغط على الطرف الآخر لتنفيذ خطوات مماثلة لما قام بتنفيذه الطرف الوطني من جانب واحد، بإعادة الانتشار في موانئ الحديدة وبإشراف الأمم المتحدة، والالتزام بوقف إطلاق النار رغم الخروقات المتكررة والمستمرة من الطرف الآخر".

واعتبر الشامي، بحسب وكالة "سبأ"، "المبررات التي يسوقها التحالف للتغطية على الغارات الجوية على محافظة الحديدة ومحاولة تقديم الحديدة على أنها مسرح عمليات قصف السعودية، واهية وغير منطقية ولا يمكن أن تنطلي ".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية قد أعلن، أمس، بدء عملية عسكرية شمال محافظة الحديدة في اليمن ضد أهداف عسكرية.

وطالب التحالف المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة لسلامتهم، مشيرا إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الانساني وتم اتخاذ الاجراءات الاحترازية.