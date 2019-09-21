شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تنهب عشرات الملايين من محلات الصرافة في إب ..أسماء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نهبت مليشيا الحوثي الانقلابية، ملايين الريالات من محلات الصرافة بمحافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي الانقلابية قامت بمداهمة عدد من محلات الصرافة في مدينة إب ونهبت ملايين الريالات من الطبعة الجديدة.

وبحسب المصادر، فقد نهبت المليشيا من محلات الصراف "اسماعيل الكبسي" ـ وكيل الصيفي للصرافة ـ مبلغ أربعة مليون وخمسمائة ألف ريال، ونهبت نصف مليون ريال على محلات "الحجي للصرافة" ومثلها على محلات "الياباني للصرافة".

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وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، نهبت المليشيا الحوثية، أربعة مليون ريال، على شركة الحزمي للصرافة فرع حزم العدين بمركز المديرية تحت مبرر أنها من العملة الجديدة.

وتفيد مصادر صيرفية، بأن المليشيا تنهب الأموال ذات الطبعة الجديدة على التجار وتعيد استخدامها في السوق لحاجات قياداتها ومن ثم تمارس ابتزاز ونهب الأموال تحت مبرر أنها من الطبعة الجديدة.