شكرا لبحثكم عن خبر أول بيان للخارجية اليمنية بعد قرار تعيين الحضرمي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - صدر عن وزارة الخارجية اليمنية، أول بيان بعد قرار تعيين محمد الحضرمي وزيراً للخارجية.
وقال الوزارة على موقعها في تويتر، أن الوزير محمد الحضرمي لا يوجد له أي حساب على منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء التنبيه عقب نشر تغريدة على حساب مزور في تويتر شكر فيه الحضرمي، الرئيس هادي، على " ثقته بتعيني وزيراً للخارجية".
وقالت الخارجية " لا يوجد حساب رسمي للوزير الحضرمي على أي من وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضافت أن الوزير الحضرمي " سيستمر بالتصريح عبر موقع الوزارة الرسمي".
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