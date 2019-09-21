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أول بيان للخارجية اليمنية بعد قرار تعيين الحضرمي

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يزيد بن سلمان - شبوة - صدر عن وزارة الخارجية اليمنية، أول بيان بعد قرار تعيين محمد الحضرمي وزيراً للخارجية.

وقال الوزارة على موقعها في تويتر، أن الوزير محمد الحضرمي لا يوجد له أي حساب على منصات التواصل الاجتماعي.

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وجاء التنبيه عقب نشر تغريدة على حساب مزور في تويتر شكر فيه الحضرمي، الرئيس هادي، على " ثقته بتعيني وزيراً للخارجية".


وقالت الخارجية " لا يوجد حساب رسمي للوزير الحضرمي على أي من وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت أن الوزير الحضرمي " سيستمر بالتصريح عبر موقع الوزارة الرسمي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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