شكرا لبحثكم عن خبر قتلى وجرحى حوثيون في قصف جوي استهدف مركز عمليات في حجة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن الجيش اليمني ، مقتل وإصابة عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية، بقصف جوي على محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني على حسابه في "تويتر": "أن طيران التحالف شن غارة على مركز عمليات للحوثيين شرق جبل مشعر في مديرية مستبأ (شمال حجة)".

وأكد "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين جراء القصف".

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وفي وقت سابق، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن طيران التحالف نفذ 3 غارات على مديرية حرض شمال غربي حجة، واستهدف بغارة أخرى مديرية مستبأ شمال حجة.

وكان التلفزيون السعودي قال إن التحالف العربي بقيادة السعودية بدء شن عملية عسكرية شمال محافظة الحديدة في اليمن ضد أهداف عسكرية، مشيرا إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية.



المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن

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#حجة

قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية بغارة لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت مركز عمليات تابع للمليشيات شرق جبل مشعر بمديرية مستبأ بمحافظة حجة.#اليمن