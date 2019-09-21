شكرا لبحثكم عن خبر أمريكا تحاكم ”يمني” في قضايا نشر على ”الفيسبوك”..(الاسم والصورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ألقت المباحث الفدرالية الأمريكية القبض على مواطن من أصول يمنية في ولاية مسيسيبي بعد أن بث فيديو في صفحته على الفيسبوك قالت إنه يحرض على قتل الآخرين.

وأحيل عبدالخالق مرشد إلى المحكمة في مقاطعة لودرديل يوم الثلاثاء الماضي بتهمة التهديد الإرهابي والتحريض على القتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف مسؤولون في سجن لودرديل إن مرشد أدلى بتعليقات مشبوهة أدت إلى إجراء تحقيق في نشاطه. حيث قام المحققون بمراجعة منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، وبناءً على النتائج التي توصلوا إليها، وُجهت إليه تهمة واحدة بتهمة التهديد الإرهابي.

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وقال نائب رئيس شرطة المقاطعة وارد كالهون في تصريحات صحفية إنه لا يمكن لأحد استخدام حق التعبير في صنع تهديدات إرهابية. مشيرا الى ان مرشد سيبقى في السجن حتى تنظر هيئة محلفين كبرى في القضية.

وأضاف “لا يمكنك فقط أن تشكل تهديداً لإلحاق الأذى بالآخرين دون أن تكون هناك عواقب”. “في هذه الحالة ، نعتقد أنها استوفت هذا المستوى من التهمة التي وجهناها إليه، وسيتم النظر في قضيته أمام هيئة المحلفين الكبرى التالية المتاحة للنظر فيها.”

ولفت إلى مشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي والمخابرات الأمريكية إضافة إلى مكتب المدعي العام وإدارة الإيرادات في ولاية ميسيسيبي في هذه القضية.