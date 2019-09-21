شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : السلطات السعودية تقوم بإعتقال عدد من المشائخ "تفاصيل+اسماء " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عتقل النظام السعودي الشيخ محمد العباد من الأحساء بعد استدعائه ثلاث مرات أولها قبل شهر محرم والثانية أثناء ليالي محرم، وأخيرًا يوم الإثنين 16 سبتمبر/ أيلول 2019 قبل أن تنقطع الأخبار عنه، علمًا أنه أُجبر مُسبقًا على التوقيع على تعهد بعدم تناول مواضيع سياسية.



هذا وتواصل قوات النظام السعودي مسلسل اعتقالات في القطيف بحق الشبان حيث اعتقلت عددًا منهم تحت دعوى تهديد السلام ومن دون بيان الأسباب، وعملت على نقلهم إلى جهات مجهولة