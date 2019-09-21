شاهد بالصور : ميريام فارس تثير ضجة بملابس رياضية وقوام ممشوق

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أثارت الفنانة ميريام فارس، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها بملابس رياضية. ونشرت ميريام فارس على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام “، صورة لها وهي ترتدي ملابس رياضية من أمام إحدى الطائرات. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وتفاعل الجمهور مع هذه الصورة بشكل كبير، معلقين على قوامها الرشيق والممشوق بالرغم من ولادتها خلال فترة ليست بالطويلة. 5 تعليقات

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