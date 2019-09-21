محافظة شمالية تشتعل الآن .. والتحالف يعلن انطلاق ساعة الصفر وفرحة عارمة تجتاح اليمنيين .. (تفاصيل طارئة ومباشرة)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - هز انفجارين عنيفين شمال مدينة الحديدة جراء غارتين جويتين. ويشن في الاثناء طيران التحالف غارات مستمرة على منطقة الجبانة بمديرية الحالي في الحديدة جديد الحدث أونلاين: Advertisements ياتي ذلك بالتزامن مع اعلان التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن عن بدء تنفيذ عملية عسكرية شمال الحديدة لتدمير ما اسماها "أهداف عسكرية مشروعة".

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