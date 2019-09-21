شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات ساخنة بشأن حادث إستهداف ارامكو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365"- خاص

تتوالى التطورات العسكرية والسياسية بعد قيام جماعة الحوثيين بأستهداف الحوثيين لمنشأت ارامكو السعودية السبت الماضي،وصعد التحالف العربي عملياته العسكرية بمحافظة الحديدة شمال غربي اليمن بعد أن كانت العمليات هناك تشهد ركود عسكري.

وأعلن التحالف العربي، اليوم الجمعة،عن تنفيذه عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع المليشيات الحوثية الإرهابية والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وقال العقيد المالكي المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، إن الأهداف المدمرة شملت عدد (4) مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيّرة عن بعد وكذلك الألغام البحرية ، حيث يتم استخدام هذه المواقع لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر .

وأضاف العقيد المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكان لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً ، في انتهاك صريح للقانون الدولي الانساني و انتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة.

وأكد المالكي،على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لها الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الاهداف العسكرية المشروعة ، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعمها لكافة الجهود السياسية لتطبيق اتفاق ستوكهولم وإنهاء الانقلاب .

في غضون ذلك،كشفت جماعة الحوثيين وقف التصعيد العسكري إتجاه السعودية،

وأعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط وقف استهداف الأراضي السعودية بالطائرات المسيرة الباليستية والمجنحة.

وقال "إننا ننتظر من التحالف السعودي الاستجابة لهذه المبادرة ووقف كل أشكال الاستهداف الجوي للأراضي اليمني".

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المشاط وفي كلمة في الذكرى الخامسة 21 من سبتمبر عيد إستيلاء للحوثيبن على صنعاء شدد على احتفاظ القوات المسلحة اليمنية بحق الرد اذا لم تتم استجابة السعودية لمبادرته.

وقال إن استمرار الحرب قد يفضي إلى تطورات خطرة ستكون دول التحالف المتضرر الأكبر من استمرارها.

هذا وقد كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن الفترة التي تحتاجها بلاده لعودة الإمدادات البترولية إلى ما كانت عليه قبل الهجوم على "أرامكو". فيما تحدث رئيس مجلس إدارة شركة ارامكو عن مستقبل الاكتتاب العام للشركة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الثلاثاء (17 سبتمبر/أيلول) أنّ انتاج المملكة من النفط سيعود لمستوياته الطبيعية خلال أسبوعين، بعدما نجحت الرياض في استعادة نصف كمية الإنتاج التي خسرتها اثر الهجمات على ارامكو. وأشار الوزير وهو نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى أنّ إمدادات النفط للأسواق العالمية عادت إلى ما كانت عليه قبل هجمات السبت بعدما استعانت المملكة بمخزونات احتياطية.

وأوضح الأمير خلال مؤتمر صحافي في جدة "إليكم بشرى سارة عودة الإمدادات البترولية للأسواق العالمية لما كانت عليه قبل الهجوم". وتابع "تم خلال فترة بسيطة بعد الحادث احتواء الأضرار واستعادة اكثر من 50 بالمئة من الإنتاج"، مضيفا "سيعود الإنتاج إلى ما كان عليه بنهاية أيلول/سبتمبر" الحالي.

وكشف الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن شركة "أرامكو" تمتلك طاقة تخزينية كبيرة في الداخل والخارج، وقدرها بـ 60 مليون برميل.



تصريحات الوزير السعودي تناسقت مع تصريحات ادلى بها الرئيس الامريكي ، والذي قال إنه لا يرى أي مبرر للجوء إلى المخزون الاستراتيجي من النفط في ظل انخفاض إنتاج السعودية وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم على خلفية الهجوم بطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية شرق المملكة.

وكان ترامب قد قرر مساء الأحد الماضي السماح باستخدام النفط من "الاحتياطي الاستراتيجي" للولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في السوق في أعقاب الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية. وكتب ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "بناء على الهجوم على المملكة العربية السعودية، والذي قد يكون له تأثير على أسعار النفط، فقد أجزت استخدام النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، إذا لزم الأمر، بكمية يتم تحديدها بما يكفي للحفاظ على إمداد جيد للسوق".



وأثارت الهجمات أسئلة بشأن إمكانية تأثيرها على خطة الاكتتاب العام لخمسة بالمئة من أسهم شركة أرامكو. لكن رئيس مجلس إدارة الشركة العملاقة ياسر بن عثمان الرميَّان قال خلال المؤتمر الصحافي إن "الاكتتاب العام مستمر كما هو، ولن نوقف أي شيء".

وأضاف أن الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط الوطنية العملاقة سيكون جاهزا خلال الاثني عشر شهرا القادمة وأن المملكة ملتزمة بالإدراج. وأبلغ الرميان في مؤتمرا صحفيا أن طرح أرامكو "مستمر كما هو" رغم هجمات مطلع الأسبوع على منشأتي نفط للشركة. وقال إن الطرح الأولي سيتوقف على أوضاع السوق.

