شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..استنفار امني غير مسبوق عقب اتساع نطاق المسيرات الاحتجاجية المطالبة بتنحي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت قنوات مصرية وعربية قبل قليل انباء عن اتساع نطاق المسيرات الاحتجاجية لتشمل ست مدن مصرية . وخرج المتظاهرون المصريون للمطالبة بتنحي الرئيس السيسي في القاهرة ودمياط والاسكندرية والمحله واسيوط والجيزة.

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