شكرا لقرائتكم خبر عن ملك عربي يفاجئ الجميع ويتنكر بملابس رجل مسن لكشف الفساد في احدى المؤسسات الحكومية (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تنكر العاهل الأردني الملك عبدالله في ملابس وهيئة رجل مسن لكي يستطيع زيارة إحدى الهيئات الحكومية لاكتشاف ما إذا كانت تحوي فسادا أم لا؟

ونشرت صحيفة "جوردان تايمز"، صورًا للملك عبد الله متنكرًا في هيئة رجل مسن، أثناء زيارته السرية والمفاجئة لدائرة الأراضي والمساحة بعمان، لإلقاء نظرة مباشرة على نوعية الخدمات المقدمة للجمهور.

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كما زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيساوي، ووزير المالية عز الدين كناكريه، دائرة الإدارة والمساحة، لمتابعة ملاحظات الملك.

وأوضحت "جوردان تايمز"، أن تلك ليست المرة الأولى التي يتنكر فيها العاهل الأردني في هيئة رجل مسن.

ففي العام 2009، زار الملك سرًا قسم شؤون المرضى بوزارة الصحة؛ للتحقق من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والمستفيدين المحتملين.

وقال مصدر لـ"جوردان تايمز" إن الملك تخفى أيضًا في هيئة مراسل تلفزيوني وسائق سيارة أجرة، ورجل مسن لمعرفة معاناة المواطنين الأردنيين في مختلف نواحي الحياة.

وذكرت المنافذ الإخبارية في وقت زيارة الملك لإدارة الأراضي والمساحة أنه استمع إلى شكاوى المواطنين، وردود موظفي الإدارة.

وفي الصور، يظهر الملك عبدالله جالسًا مع غيره من الزوار في القسم، بينما يواصل الموظفون روتينهم اليومي.

وفي صورة أخرى، شوهد يرتدي "بدلة" بيج فضفاضة، وهو يسير فيما يبدو أنه موقف سيارات للمؤسسة، بجانب رجل مسن يرتدي عباءة سوداء، دون حراس في المنطقة.

ويُرى الملك عبد الله أيضًا وهو يمشي في ساحة انتظار السيارات التابعة للإدارة، ما يظهر مزيدًا من التجاعيد ومظهر أكبر من المعتاد.