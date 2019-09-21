شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مفاجأة سارة جداً لجميع المواطنين بخصوص تسليم مرتبات موظفي الدولة وهذا ما سيحدث بدءاً من اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اعلن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين عن استعداد جماعته لتوريد ايرادات ميناء إلى فرع البنك المركزي. ودعا المشاد في كلمة تابعتها”الحياة اليمنية” الحكومة اليمنية إلى القيام بتغطية العجز وبما يحقق الوفاء بتسليم مرتبات الموظفين في عموم محافظات الجمهورية اليمنية. جديد الحدث أونلاين: Advertisements

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