عاجل: يحدث الآن في الحديدة

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت مصادر محلية في الحديدة ان مقاتلات التحالف عاودت استهداف مواقع للحوثيين في المحافظة. جديد الحدث أونلاين: Advertisements واكدت المصادر التي تابعتها”الحياة اليمنية” ان مقاتلات التحالف استهدفت قبل قليل منطقة الجبانة في الحالي بعمليات عسكرية وذلك عقب إعلان التحالف اطلاق عملية عسكرية في مدينة الحديدة بالتزامن مع تحليق جوي مكثف وقصف مدفعي عنيف شرق المدينة.

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