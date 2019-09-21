ورد الآن : جماعة الحوثي تعلن الإستسلام قبل تحرك دولي ضد ايران

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت جماعة الحوثي وقف استهداف الاراضي السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة عقب الهجوم الارهابي الذي شنته ايران على شركة ارامكو بالسعودية وادى الى تداعيات دولية ومنادية لتأديب ايران . وجاء الاعلان على لسان القيادي في الجماعة مهدي المشاط . جديد الحدث أونلاين: Advertisements وقال المشاط ان جماعته قررت وقف قصف الاراضي السعودية لكنه قال ان الجماعة تنتظر موقفاً مماثلا من السعوديين.

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